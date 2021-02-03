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    07:46, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанский супертяж нацелен на нокаут в бою за титул WBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя, сообщает Sports.kz.

    20 февраля в Гамбурге (Германия) он сразится с нигерийцем Онориоде Эхвариеме (18-1, 17 КО) за вакантный пояс чемпиона в супертяжелом весе по версии WBA International.

    «Возможность появится, я всегда к этому иду. Получится побоксировать — побоксируем», — сказал Кособуцкий.
    Напомним, ранее Жан Кособуцкий уже завоевывал один из второстепенных поясов: в ноябре 2019 года казахстанец стал чемпионом IBO Inter-Continental, нокаутировав уже в первом раунде хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО). Что касается последнего боя, то Кособуцкий в августе прошлого года в десятом раунде отправил в нокаут поляка Камила Соколовски (10-20-2, 4 КО).


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