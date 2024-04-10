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    15:25, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанский суперкомпьютер позволит внедрить ИИ во все сферы госуправления

    искусственный интеллект
    Фото: pixabay.com

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о возможностях запланированного к созданию в стране суперкомпьютера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Суперкомпьютер представляет собой высокопроизводительную вычислительную машину, способную обрабатывать огромные объемы данных и выполнять большое количество вычислительных операций, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform. 

    Отмечается, что суперкомпьютер планируется использовать для развития искусственного интеллекта в Казахстане, включая создание KazLLM (большой языковой модели), и применять для развития искусственного интеллекта в различных секторах экономики (информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетика, производство). 

    KazLLM позволит внедрить искусственный интеллект во все сферы госуправления, в том числе в электронное правительство (eGov).

    Ранее сообщалось, что в стране ведется работа по созданию суперкомпьютера. 

    Теги:
    Цифровой Казахстан Искусственный интеллект Наука и инновации ИИ
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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