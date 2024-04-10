Казахстанский суперкомпьютер позволит внедрить ИИ во все сферы госуправления

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о возможностях запланированного к созданию в стране суперкомпьютера, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Суперкомпьютер представляет собой высокопроизводительную вычислительную машину, способную обрабатывать огромные объемы данных и выполнять большое количество вычислительных операций, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Отмечается, что суперкомпьютер планируется использовать для развития искусственного интеллекта в Казахстане, включая создание KazLLM (большой языковой модели), и применять для развития искусственного интеллекта в различных секторах экономики (информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетика, производство).



KazLLM позволит внедрить искусственный интеллект во все сферы госуправления, в том числе в электронное правительство (eGov).



Ранее сообщалось, что в стране ведется работа по созданию суперкомпьютера.



