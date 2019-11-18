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Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии среди молодежи

18 Ноября 2019 20:31
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Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии среди молодежи. Об этом сообщил член Национального совета общественного доверия, основатель «Казахстан Барысы» Арман Шураев в своем аккаунте в Instagram.

«Наш простой казахский парень Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии по сумо среди молодежи!!! Ерсин уже четыре года живёт и учится в Токио. Огромный рахмет нашему монгольскому брату Асашери Акинори, который выбрал нашего парня четыре года назад и оказал содействие в его борцовской карьере», - написал Арман Шураев.

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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