Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии среди молодежи. Об этом сообщил член Национального совета общественного доверия, основатель «Казахстан Барысы» Арман Шураев в своем аккаунте в Instagram.

«Наш простой казахский парень Ерсин Балтагул стал чемпионом Японии по сумо среди молодежи!!! Ерсин уже четыре года живёт и учится в Токио. Огромный рахмет нашему монгольскому брату Асашери Акинори, который выбрал нашего парня четыре года назад и оказал содействие в его борцовской карьере», - написал Арман Шураев.