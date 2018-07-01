Казахстанский студент стал чемпионом мира по тайскому боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Еламан Саясатов завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди студентов в Таиланде, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

29 июля в Паттайе завершился чемпионат мира по тайскому боксу FISU. В финальном поединке казахстанский спортсмен Еламан Саясатов одержал победу над россиянином Асланбеком Зикирьеевым и стал чемпионом мира среди студентов в весовой категории до 54 килограммов.

Стоит отметить, что Еламан Саясатов завоевал единственное «золото» для Казахстана. Кроме того, в копилке нашей сборной два «серебра» и четыре бронзовые медали.