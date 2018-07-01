Казахстанский студент стал чемпионом мира по тайскому боксу
30 Июля 2018 13:32 174
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Еламан Саясатов завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди студентов в Таиланде, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
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29 июля в Паттайе завершился чемпионат мира по тайскому боксу FISU. В финальном поединке казахстанский спортсмен Еламан Саясатов одержал победу над россиянином Асланбеком Зикирьеевым и стал чемпионом мира среди студентов в весовой категории до 54 килограммов.
Стоит отметить, что Еламан Саясатов завоевал единственное «золото» для Казахстана. Кроме того, в копилке нашей сборной два «серебра» и четыре бронзовые медали.
Ключевые слова: Спорт,
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