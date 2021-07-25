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Казахстанский стрелок не сумел преодолеть квалификацию Олимпийских игр
25 Июля 2021 12:09
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде в Токио завершилась квалификация в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В этом виде программы Казахстан представлял Юрий Юрков.
Спортсмену не удалось выйти в финал. Он стал 36-м. В финал в свою очередь проходили восемь спортсменов.
Напомним, что сегодня казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов преодолел стартовый раунд в рамках Олимпийских игр.
Также, казахстанский пловец на открытой воде Виталий Худяков получил олимпийскую путевку – для него выделена дополнительная квота. Худяков стал 97-м казахстанским олимпийцем в Токио и завоевал 98-ю лицензию
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