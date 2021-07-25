+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский стрелок не сумел преодолеть квалификацию Олимпийских игр

25 Июля 2021 12:09
Поделиться:
Казахстанский стрелок не сумел преодолеть квалификацию Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде в Токио завершилась квалификация в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Справедливость восстановлена: казахстанский пловец Виталий Худяков выступит на Олимпиаде
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов стартовал с победы на Олимпиаде Юлия Путинцева: «Солнечный удар помешал мне доиграть матч» Дзюдоист Ерлан Серикжанов уступил во втором круге на Олимпиаде-2020

В этом виде программы Казахстан представлял Юрий Юрков.

Спортсмену не удалось выйти в финал. Он стал 36-м. В финал в свою очередь проходили восемь спортсменов.

Напомним, что сегодня казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов преодолел стартовый раунд в рамках Олимпийских игр.

Также, казахстанский пловец на открытой воде Виталий Худяков получил олимпийскую путевку – для него выделена дополнительная квота. Худяков стал 97-м казахстанским олимпийцем в Токио и завоевал 98-ю лицензию




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Справедливость восстановлена: казахстанский пловец Виталий Худяков выступит на Олимпиаде
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов стартовал с победы на Олимпиаде
Юлия Путинцева: «Солнечный удар помешал мне доиграть матч»
Дзюдоист Ерлан Серикжанов уступил во втором круге на Олимпиаде-2020
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Сильная жара ожидается в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
Читайте также
Юлия Путинцева завершила борьбу на Олимпийских играх
С победой олимпийца Елдоса Сметова поздравил Бердибек Сапарбаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив