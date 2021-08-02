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Казахстанский стрелок не прошел квалификацию в соревнованиях Олимпиады-2020

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Августа 2021, 11:35
Казахстанский стрелок не прошел квалификацию в соревнованиях Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио прошла квалификация по стрельбе из винтовки в трех положениях с 50 метров у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в соревнованиях представлял Юрий Юрков. По итогам отбора Юрков не сумел войти в восьмерку лучших, гарантирующих выход в финал, заняв 14-е место.

Финалы в этой дисциплине пройдут сегодня и начнутся в 13:50 по времени Нур-Султана.

Напомним, что ранее Юрий участвовал в квалификации в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и также не сумел пробиться в финал, став по итогам 36-м.


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