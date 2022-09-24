Казахстанский стенд признан лучшим на фестивале национальных блюд в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Фестиваль культурных традиций и национальных блюд с участием 30 аккредитованных в Узбекистане диппредставительств прошел в эти выходные в столичном парке имени Мирзо Улугбека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционный фестиваль, где в роли поваров и кулинаров выступают сотрудники посольств, всегда проходит в праздничной и оживленной обстановке. Мероприятие неизменно пользуется большим успехом у жителей и гостей Ташкента, которые в одном месте могут отведать сибирские пельмени, белорусские драники, индийский бирьяни, грузинский хачапури, казахский бешбармак, корейский кимчи, турецкий кебаб и многие другие экзотические блюда.

Посольство Казахстана также приняло активное участие в фестивале.

Казахстанские дипломаты рассказывали гостям о культуре и традициях нашей страны, делились рецептами национальной кухни.

«Казахстанское посольство с энтузиазмом восприняло инициативу организаторов фестиваля. Готовили все сами, за что всем хочется выразить огромную признательность. Подготовили презентационный стенд с сувенирами, концертную программу, показ национальных костюмов, которые могли бы наиболее полно охарактеризовать и подчеркнуть достоинства нашей страны. Сегодня прекрасный повод познакомиться, прикоснуться к обычаям и традициям многих стран мира», - сказал временный поверенный в делах Посольства РК Жаслан Искаков.

У импровизированного казахстанского павильона наблюдалось большое скопление гостей. Они с аппетитом пробовали бешбармак, баурсаки, чак-чак, жент, иримшик, курт, кумыс, а также проявили повышенный интерес к казахстанским сувенирам.

«Я знаком с вашей страной, с вашей культурой, у меня много друзей в Казахстане. Я посещал Казахстан три раза, пробовал национальную кухню, и сегодня хочу вспомнить вкус бешбармака и кумыса», - поделился своими впечатлениями посол ОАЭ в Узбекистане Саид Матар Султан аль-Камзи.

В завершение фестиваля прошло награждение участников. Посольство Казахстана стало победителем в номинации «Лучшее оформление презентационного стенда», за наиболее полное и колоритное отражение национальной специфики нашей страны.

Фестиваль организован Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД Республики Узбекистан и носит благотворительный характер. Все средства, полученные от продаж национальных блюд, будут переданы в детские дома.



