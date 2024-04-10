Казахстанский стартап SpaceLab вошел в топ-15 космических стартапов в США

Казахстанский стартап SpaceLab - участник Astana Hub, специализирующийся в области космических технологий и разрабатывающий решения для предупреждения стихийных бедствий и управления их последствиями, был признан одним из лучших и наиболее перспективных в Калифорнии - крупнейшем тихоокеанском штате США, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кроме того, SpaceLab вошел в пятерку лучших стартапов в столице Кремниевой долины, городе Пало-Альто, по версии глобального сообщества F6s. Помимо казахстанского стартапа в ТОП-5 вошли космические компании из Индии и США — Pixxel Space Technologies Inc., Geosite, Array Labs и WindBorne Systems, сообщает Astana Hub.

По информации сооснователя и директора по продукту и развитию бизнеса SpaceLab Даурена Аубакирова, этот выбор F6S — ведущей мировой сети, где зарегистрировано более 2,5 миллионов стартапов и учредителей, был неожиданным для компании.

— В настоящее время мы являемся одним из немногих стартапов и молодых компаний в сфере космической деятельности в Казахстане. Получение такой оценки от международного профессионального сообщества в конкурентной и дорогостоящей индустрии является для нас значимым мотивационным фактором. Это придает нам дополнительный импульс для дальнейшего развития, — отметил он.

Как стало известно, F6S является крупнейшей в мире площадкой для стартапов, предоставляющей доступ к финансированию, акселерационным программам, вакансиям, грантам и множеству других возможностей. На платформе представлено более тысячи акселерационных программ и фондов из разных стран мира. Более 11 тысяч стартапов, использующих платформу, суммарно привлекли $3 миллиарда инвестиций.

Арман Бекембаев, директор SpaceLab, в недавнем прошлом инженер-конструктор ТОО «Ғалам» рассказал о том, что стартап стал резидентом Astana Hub в 2023 году, начав работу по разработке концепции Интернета-Очень-Важных-Вещей: связь персонала, компьютеров, датчиков и контроллеров, размещенных на жизненно важных для государства и бизнеса объектах, в том числе, например, для мониторинга в степи количества выпавших осадков и текущего состояния почвы для предсказания паводков.

— И мы искренне рады тому, что наше стремление обеспечить родную страну суверенной связью и стратегической информацией было замечено за ее пределами. Это очень мотивирует нас, — поделился радостью Арман.

Сегодня SpaceLab предлагает решение для надежной передачи данных с использованием спутниковых сетей. Их система Satellite IoVIT (Internet-of-Very-Important-Things) объединяет аппаратные и программные компоненты, обеспечивая прием и передачу данных между специалистами, удаленными компьютерами и устройствами IoT и центральной инфраструктурой клиента.

Одним из ключевых преимуществ является глобальный охват, позволяющий передавать данные из любой точки мира. Кроме того, решение SpaceLab гибко совместимо с различными спутниковыми сетями, что обеспечивает большую свободу выбора для предприятий. Актуальность данного решения для рынка заключается в его способности оптимизировать процессы в различных отраслях и способствовать экономическому росту страны.

— На сегодняшний день SpaceLab заключает соглашения с казахстанскими организациями, включая телекоммуникационные, горнодобывающие и медицинские компании, для пилотного внедрения проекта. Также страны Африки проявили интерес к нашему продукту, включая запрос на пилотный запуск в Эфиопии. Кроме того, команда ведет работы по масштабированию проекта на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, — отметил А. Бекембаев.

Конечно, успех этот неслучаен. В 2023 году SpaceLab успешно прошёл интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине в рамках партнерства между Astana Hub и Draper University, и вошёл в десятку лучших из 100 команд со всего мира.

Также стартап был удостоен звания «лучшего инновационного проекта» на Space Tech Battle, организованном в рамках Central Eurasian Venture Forum в Алматы при поддержке Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК. Кроме того, SpaceLab получил инновационный грант от QazInnovations, приз «Прорыв программы» от американского акселератора Plug and Play, а также поддержку от Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине.