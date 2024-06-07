Казахстанский стартап-проект признали цифровым общественным благом ООН

Ведущий стартап в области образовательных технологий CodiPlay был удостоен статуса цифрового общественного блага (DPG) от Digital Public Goods Alliance (DPGA), инициативы, поддерживаемой Генеральным секретарем ООН. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как отметили в ведомстве, престижное признание делает CodiPlay третьей компанией в Казахстане, получившей этот статус, что подчеркивает её важный вклад в глобальные образовательные практики.

- Статус DPG присваивается проектам, которые соответствуют строгим стандартам открытости и доступности, соблюдая при этом законы о конфиденциальности, способствуя достижению целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Признание CodiPlay как DPG подчеркивает её роль в обеспечении равных возможностей в образовании, делая IT-грамотность доступной для каждого ребенка, независимо от его местоположения или социального статуса. Стартап CodiPlay является одним из перспективных казахстанских EdTech стартапов по глобальной экспансии. Стартап является выпускником акселерационной программы Astana Hub и в 2021 году они получили финансирование от технопарка в рамках программы Seed Money, = проинформировали в Минцифры.

Digital Public Goods Alliance — это многосторонняя инициатива, поддерживаемая Генеральным секретарем ООН. DPGA работает над ускорением достижения Целей устойчивого развития в странах с низким и средним уровнем дохода, способствуя открытию, разработке, использованию и инвестициям в цифровые общественные блага. Эти проекты определяются как открытое программное обеспечение, открытые данные, открытые модели ИИ, открытые стандарты и открытый контент, которые соблюдают принципы конфиденциальности и других применимых законов.

CodiPlay специализируется на обучении программированию через смартфон. Систему CodiPlay образуют три ключевых компонента: приложение CodiPlay, в котором языки программирования C++, Scratch и Python изучаются через аркадные игры, наборы робототехники CodiKit для создания IoT-проектов и веб-платформа CodiTeach для поддержки преподавателей. На сегодня к системе подключены школы Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Катара, Великобритании, Саудовской Аравии, Азербайджана и Индонезии.