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    17:30, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанский стартап помогает обучать сложные компьютерные модели

    компьютер
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Стоимость доступа к суперкомпьютеру и детали финансирования проекта находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран. Вместе с тем, на рынке появился ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта, такие как Cerebra, ForUS.Data, GoatChat.AI, Higgsfield AI, AI Labs, Sergek Group и другие, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции. 

    Отмечается, что одним из успешных кейсов является отечественная платформа Cerebra, которая в ускоренном режиме осуществляет автоматизированную диагностику инсульта. После успешной апробации в Казахстане, проект вышел на рынок Узбекистана.

    — Компания Higgsfield AI сделала значительный прорыв в области ИИ, создав продвинутую систему, которая помогает ученым и инженерам обучать очень сложные компьютерные модели, — говорится в ответе. 

    Теги:
    Наука Правительство Цифровой Казахстан Наука и инновации
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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