Казахстанский стартап помогает обучать сложные компьютерные модели

Стоимость доступа к суперкомпьютеру и детали финансирования проекта находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран. Вместе с тем, на рынке появился ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта, такие как Cerebra, ForUS.Data, GoatChat.AI, Higgsfield AI, AI Labs, Sergek Group и другие, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

Отмечается, что одним из успешных кейсов является отечественная платформа Cerebra, которая в ускоренном режиме осуществляет автоматизированную диагностику инсульта. После успешной апробации в Казахстане, проект вышел на рынок Узбекистана.