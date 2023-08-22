Казахстанский стартап получил в США патент на свою инновационную платежную систему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый казахстанский финтех-стартап, получивший патентную защиту в США, подтверждает статус страны как развивающегося технологического лидера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ITCOMMS.

Казахстанский финтех-стартап S1lkPay получил патент США US 11,720,881 B2, выданный 8 августа 2023 года, на инновационный «Метод и систему распределенной обработки платежей с использованием централизованной платформы обработки платежей».

S1lkPay — p2p-платформа для обмена предоплаченными картами, на которой пользователи предоставляют мгновенный доступ к своим средствам без фактической пересылки денег.

«S1lkPay был одной из первых наших венчурных инвестиций, – отмечает основатель EA Group Holding LTD Ерик Аубакиров – и то, что их технология признана инновационной на международном уровне, подтверждает правильность нашего выбора и нашего фокуса на финтех-индустрию»

Американский патент позволит компании выходить на новые рынки, получать одобрения регуляторов в разных странах и легче вступать в новые партнерства с локальными платежными сервисами.

«Сам факт получения патента в США — это уже большой шаг к признанию не только нашей компании, но и укреплению позиций всего Казахстана на карте международной стартап-экосистемы и международных инвестиций. Для любого стартапа это то же самое, что для спортсмена участие в Олимпийских играх, ведь США сегодня — это мировой технологический лидер», - считает СЕО инвестиционной компании Seven Rivers Capital Аркадий Рахилькин.

По его словам, S1lkPay был одной из первых венчурных инвестиций.

«То, что их технология признана инновационной на международном уровне, подтверждает правильность нашего выбора и нашего фокуса на финтех-индустрию.

Децентрализация финансов и переход на p2p-финансирование — основные признаки будущей шэринговой экономики. Продукт S1lkPay идеально вписывается в эту модель, предоставляя людям соответствующий инструмент — возможность мгновенно поделиться картой с близкими без физических границ и временных рамок», - отмечает А. Рахилькин.