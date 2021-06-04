Казахстанский спортсмен выступил на чемпионате мира по скейтбордингу

РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия в эти дни принимает чемпионат мира по стрит скейтбордингу. В рамках мирового первенства завершились квалификационные соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире принимал участие и представитель Казахстана Кирилл Холопов. По итогам квалификационного этапа спортсмен занял 97 место из 103. Кирилл чисто выступил с подготовленной программой, однако большой опыт остальных участников, не дали атлету возможность показать более высокий результат. Отметим, что в полуфинал сореванований проходят лишь 28 лучших спортсменов.