Казахстанский спортсмен сравнил условия в олимпийских деревнях Рио и Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов в интервью Olympic.kz рассказал о первых тренировках в Токио, передает МИА «Казинформ».

« Добрались до Токио, поселились в Олимпийской деревне. Там есть все, что нужно спортсменам. Созданы все условия. Вы знаете, я участвовал в Олимпийских играх в Рио. Если сравнивать, то уровень организации в обеих странах схожий. Мы приступили к тренировкам. Тоже есть необходимое для этого. Соблюдаем все правила. Часто сдаем ПЦР-тесты. Конечно, это немного утомляет. Однако весь мир борется с пандемией. И важно выполнять это требование», - сказал А. Жусупов.

Абылайхан Жусупов выступит на ОИ-2020 в весовой категории 69 килограммов.