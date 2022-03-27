РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:55, 26 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский спортсмен Кункабаев поднялся в мировом рейтинге после нокаута узбекистанца

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (5-0, 4 КО) немного улучшил свое положение в рейтинге Boxrec.com после пятой победы на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кункабаев выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, где сразился с узбекистанцем Фаррухом Джураевым (6-6-1, 2 КО). В этом бою Камшыбек одержал победу уже во втором раунде — он победил техническим нокаутом. Благодаря этой победе казахстанец поднялся в рейтинге BoxRec в первом тяжелом весе с 53-го места на 51-е.

    Напомним, изначально Камшыбек Кункабаев должен был драться с южноафриканским боксером Джонни Миллером (23-9-2, 14 КО), но тот получил травму и снялся.


    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!