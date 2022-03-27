Казахстанский спортсмен Кункабаев поднялся в мировом рейтинге после нокаута узбекистанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (5-0, 4 КО) немного улучшил свое положение в рейтинге Boxrec.com после пятой победы на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кункабаев выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, где сразился с узбекистанцем Фаррухом Джураевым (6-6-1, 2 КО). В этом бою Камшыбек одержал победу уже во втором раунде — он победил техническим нокаутом. Благодаря этой победе казахстанец поднялся в рейтинге BoxRec в первом тяжелом весе с 53-го места на 51-е.

Напомним, изначально Камшыбек Кункабаев должен был драться с южноафриканским боксером Джонни Миллером (23-9-2, 14 КО), но тот получил травму и снялся.