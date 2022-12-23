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Казахстанский спортсмен Артем Резников проведет бой на турнире в России

23 Декабря 2022, 09:42
Казахстанский спортсмен Артем Резников проведет бой на турнире в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 23 декабря, в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам ACA 150, хедлайнерами которого станут казахстанский боец Артем Резников (23-6) и россиянин Андрей Кошкин (22-8), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок станет главным событием вечера и начнется после 23:30 по астанинскому времени.

Бой Артема Резникова и Андрея Кошкина станет полуфиналом Гран-при АСА в легком весе. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов. Что касается последних выступлений бойцов, то Резников дрался в июне и победил единогласным решением судей бразильского файтера Дави Рамоса (10-5); Кошкин выходил в клетку в июле и также выиграл единогласным решением — у кыргызстанца Алтынбека Мамашова (17-3-1).


Фото: sports.kz

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