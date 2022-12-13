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Казахстанский спортсмен Александр Герлиц выиграл бронзу этапа Кубка мира по парабиатлону

13 Декабря 2022, 21:53
Казахстанский спортсмен Александр Герлиц выиграл бронзу этапа Кубка мира по парабиатлону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Финляндии на этапе Кубка мира казахстанец Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль на дистанции 12,5 км по парабиатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Александр Герлиц прошел дистанцию за 43 минуты и 59 секунд. Победил канадец Арендз Марк преодолев дистанцию за 39 минут и 20 секунд, вторым стал украинец Грегори Вовчунский с результатом 41.22.

Первый этап Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Вуокатти (Финляндия) с 7 по 19 декабря 2022 года. Второй этап Кубка пройдет в США, а последний третьи этап пройдет в Японии.

Фото: sports.kz


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