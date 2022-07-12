12 Июля 2022 22:26

Казахстанский спорт ждут реформы в преддверии Олимпийских игр в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание по вопросам подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году. В мероприятии приняли участие руководители Национального Олимпийского комитета и спортивных федераций, а также государственные тренеры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

«Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты – главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства», – подчеркнул министр.

Министр Даурен Абаев подчеркнул, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. Для их решения Министерство принимает следующие меры.

В части создания инфраструктуры разработан План-график Правительства по строительству новых спортивных объектов. На текущий год запланировано возведение 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

По словам министра, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только два соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.

Также Даурен Абаев остановился на вопросах обеспечения подготовки членов национальных сборных команд. В частности, с июля текущего года в пилотном режиме запущена работа Тренировочного центра по видам борьбы на базе Республиканского колледжа спорта. Также на базе республиканской школы-интернат-колледжа олимпийского резерва им. К. Ахметова открылась Академия по дзюдо.

С 1 июля 2022 года поэтапно до 2024 года повышается оплата работы спортивных судей с 10% до 100% от базового должностного оклада. В 2022 году – с 2600 тенге за один день соревнования до 8 тыс. тенге, в 2023 году – до 13 тыс. тенге, в 2024 году – до 17 тыс. тенге.

Кроме того, с 1 июля 2022 года увеличены размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, подготовившим чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта с 24 МРП до 100 МРП. В среднем это с 73 тыс. до 318 тыс. тг.

Также Даурен Абаев обратил особое внимание на кадровое обеспечение отрасли.

«Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта Федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому Федерациям необходимо активизировать работу в данном направлении», – сказал министр Даурен Абаев.

После неудачных выступлений на Олимпийских играх 28 тренеров были освобождены от занимаемых должностей.

По словам Даурена Абаева, в настоящее время ведется работа по снижению недельной часовой нагрузки тренеров-преподавателей до 18 часов с повышением заработной платы.

Говоря об усилении научной медицинской базы отечественного спорта, Даурен Абаев сообщил, что начата работа по усилению статуса Республиканского аналитического центра, в том числе по повышению заработной платы сотрудников.

«Данный центр совместно с заинтересованными органами будет заниматься развитием спорта высших достижений на основе анализа результатов выступлений спортсменов с учетом их физиологического состояния, медицинского обеспечения, уровня травматизма и т.д.», – подчеркнул министр.

Также начата работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части повышения заработной платы спортивных врачей, приглашения специалистов, закупа современного оборудования, повышения норм питания спортсменов, обновления перечня фармакологического обеспечения.

По итогам совещания Даурен Абаев поручил федерациям разработать и утвердить комплексно-целевые программы на новый олимпийский цикл и программы подготовки по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций.







