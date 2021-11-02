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    21:34, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский спасатель взял «золото» на этапе Кубка мира по гиревому спорту

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский спасатель Александр Комаров завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по гиревому спорту среди профессионалов. Международное первенство проходило в Будапеште (Венгрия), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старший лейтенант гражданской защиты Александр Комаров работает инженером пожарной части № 11. Он мастер спорта международного класса по гиревому спорту. Спасатель-спортсмен не единожды побеждал в республиканских первенствах, чемпион Европы и Азиатских игр, призёр чемпионатов мира среди профессионалов.

    «На этапе Кубка мира Александр Комаров выступил в составе национальной сборной. Золотая медаль обеспечила ему выход в финал Кубка мира по гиревому спорту, который пройдёт в декабре в Риге (Латвия)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


    Теги:
    Спорт МЧС Соотечественники Карагандинская область Общество
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