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    15:05, 26 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанский скрипач вышел в финал престижного международного конкурса имени королевы Елизаветы

    Руслан Талас
    Фото: instagram/ ruslantalas.violin

    Талантливый скрипач из Казахстана Руслан Талас вошел в число финалистов престижного Международного музыкального конкурса имени королевы Елизаветы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Результаты финала станут известны на следующей неделе.

    Как сообщили родные скрипача, в данный момент Руслан не может прокомментировать выход в финал, поскольку у участников конкурса забрали смартфоны, согласно правилам конкурса. 

    Международный музыкальный конкурс имени королевы Елизаветы считается одним из наиболее престижных в мире. Впервые он прошел в 1937 году под патронатом королевы Бельгии Елизаветы и завершился победой советского скрипача Давида Ойстраха.

    Изначально конкурс проводили в трех номинациях: скрипка, фортепиано и композиция.

    Напомним, в феврале текущего года Руслан Талас занял второе место на конкурсе скрипачей в Германии. 25-летний казахстанец не раз становился лауреатом и дипломантом крупных международных музыкальных конкурсов. В 2022 году он также победил на WorldVision. Его знают в Латинской Америке и в США. А в Европе его уже прозвали казахским Паганини.

    Руслан окончил Национальную академию музыки в Астане, куда поступил в возрасте 7 лет. Продолжил обучение в Центральной музыкальной школе в Москве, а с 2021 года является магистрантом Лозанской академии музыки (Швейцария) в классе легендарной скрипачки современности Джанин Янсен. 

    Теги:
    Казахстанцы Конкурс Талант Бельгия Музыка
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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