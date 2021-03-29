Казахстанский скалолаз взял «серебро» международного турнира в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Чехии состоялся первый этап открытого Кубка Чехии по спортивному скалолазанию. В соревнованиях принял участие и казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам соревнований в сложности, казахстанец смог завоевать «серебро» турнира в дисциплине трудность. На первом месте расположился представитель Чехии Мартин Страник. Замкнул тройку лидеров его соотечественник Хонза Вопат.



