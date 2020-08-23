Казахстанский скалолаз вышел в полуфинал Кубка мира

БРИАНСОН. КАЗИНФОРМ - Французский Бриансон принимает в эти дни первый после долгого перерыва из-за коронавируса этап Кубка мира по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин смог выйти в полуфинал турнира. Он расположился на пятой строчке по итогам общей квалификации и вышел в полуфинал турнира.