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    20:51, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский силач Сергей Цырульников протащил трактор весом в 24 тонны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многократный мировой рекордсмен по силовым номерам из Казахстана Сергей Цырульников совершил очередной удивительный подвиг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Силач протащил огромный трактор-тягач, весящий 24 тонны, несколько метров. Данный трактор является одним из самых больших в СНГ. Для сравнения «Кировец» весит порядка 14 тонн.

    Силовой номер состоялся в селе Николаевка, в Северо-Казахстанской области.


    Напомним, последним рекордом С. Цырульникова, зафиксированным в Книге рекордов Гинесса в Казахстане, стало разгибание калиброванных подков на скорость.

    Предыдущий рекорд был установлен спортсменом из Литвы – он равнялся 2 согнутым подковам за минуту, а в этот раз Сергею Цырульникову удалось согнуть 4 подковы за 37 секунд.

    «Данное достижение – еще один шанс обратить внимание нашей молодежи на нашу историю, на нашу богатейшую силовую культуру, которую прославляли такие палуаны как Кажымукан Мунайтпасов, Балуан Шолак и другие. Мы должны воспитывать молодое поколение на нашей истории, на истории наших палуанов, с кодексом батырства, честности и силы. Алга Казахстан», - сказал Сергей Цырульников после рекорда.


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