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Казахстанский штангист завоевал медаль на Исламиаде
14 Августа 2022 23:22

Казахстанский штангист завоевал медаль на Исламиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Бектай Асылжан стал бронзовым призером Исламских игр, которые проходят в Конье (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «Дирекция развития спорта».

В весовой категории до 89 килограммов Асылжан поднял 353 (162+191) килограмма, что принесло ему «бронзу» в сумме и «серебро» в рывке.

Ранее казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, а казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали игр. Также отметились наградами на играх борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами. Четыре медали выиграли наши гимнасты. Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль на играх, также как и штангист Отепберген Алиев, который тоже завоевал «бронзу». А тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло взяла «золото» Игр исламской солидарности. Обладательницей золотой медали также стала девушка-борец Елена Шалыгина. Вчера казахстанская пловчиха Аделаида Пчелинцева стала чемпионкой V Игр исламской солидарности, побив рекорд на дистанции 50 метров брассом, а сегодня таеквондист Бауыржан Хасенов завоевал «бронзу».

Фото: instagram.com./drs_kz


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