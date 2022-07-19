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Казахстанский штангист завоевал «бронзу» юношеского чемпионата Азии
19 Июля 2022 09:47

Казахстанский штангист завоевал «бронзу» юношеского чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ерасыл Умаров стал автором первой медали команды на чемпионате Азии среди юношей в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В категории до 55 кг он завоевал «бронзу».

В первом упражнении Ерасыл реализовал все три подхода, подняв 104 кг. Однако в «толчке» наш спортсмен справился с весом лишь с третьей попытки. В сумме двоеборья его результат составил 228 (104+124) кг.

У девушек в категории до 45 кг выступила Александра Беленко. В сумме двоеборья наша спортсменка подняла 132 (58+74) кг и стала пятой среди девушек до 17 лет и шестой среди юниорок до 20 лет.


Фото: olympic.kz


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