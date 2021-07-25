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Казахстанский шпажист Руслан Курбанов стартовал с победы на Олимпиаде
25 Июля 2021 11:14
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов преодолел стартовый раунд в рамках Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В соревнованиях на шпаге он провел первый поединок. Его соперником был итальянец Марко Фичера.
Встреча завершилась со счетом 15:7 в пользу нашего спортсмена.
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