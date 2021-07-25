Казахстанский шпажист Руслан Курбанов стартовал с победы на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов преодолел стартовый раунд в рамках Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях на шпаге он провел первый поединок. Его соперником был итальянец Марко Фичера.

Встреча завершилась со счетом 15:7 в пользу нашего спортсмена.