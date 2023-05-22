Казахстанский школьник стал призером конкурса научных проектов ISEF – 2023 в Далласе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученик NIS физико-математического направления Алматы Cагын Жумадильдаев вернулся со II местом от одного из самых престижных в мире конкурсов научных проектов – International Science and Engineering Fair, который прошел в Далласе, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу NIS.

Сагын представил научный проект «L-тромино-плитки» в секции «Математика» и получил вознаграждение в размере 1000$.

«Год назад на олимпиаде я встретил задачу с замощением доски с помощью фигуры L-тромино. Я заинтересовался этой темой и решил продолжить ее как научный проект. Есть теоремы, которые еще не доказаны, я хочу поработать над ними», – отметил юный математик.

Также в престижном конкурсе принял участие ученик Интеллектуальной школы города Кокшетау Асылхан Кали, его проект называется «Aq Zhol». Это видеорегистратор, который позволяет отслеживать состояние и поведение водителя и направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

«Мы гордимся нашей командой. Рады тем, что у нас появилась возможность поднять флаг Казахстана на масштабной мировой арене. Мы будем продолжать работать и достигать новые вершины», – поделился Асылхан.

Коллектив NIS, родители и друзья встретили Сагына и Асылхана в столичном аэропорту.

International Science and Engineering Fair – всемирный конкурс проектов STEM для подростков от 13 до 18 лет. Международное соревнование проводится ежегодно и определяет лучших из 2000 учеников из 100 стран мира.