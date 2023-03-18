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Казахстанский школьник стал обладателем гранта известного американского вуза

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 18:35
Казахстанский школьник стал обладателем гранта известного американского вуза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученик 12 класса Ерсултан Питебай получил приглашение от Массачусестского технологического института (МТИ). Одаренный казахстанец рассказал, как ему удалось осуществить свою мечту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По словам 18-летнего Ерсултана, мечта зародилась в восьмом классе. Именно тогда школьник интенсивно начал изучать физику.

«Больше пяти лет участвую в различных олимпиадах. В восьмом классе впервые участвовал в республиканской олимпиаде, дальше в международной олимпиаде по физике, где завоевал две золотые и две серебряные медали», - поделился Ерсултан.

Для поступления в известный американский вуз школьник готовился около года. Ему потребовалось сдать экзамены и написать эссе.

«Достижениями и экзаменами поступление не ограничивается. Главный совет, который можно дать моим ровесникам – усердно трудиться и заниматься любимым делом. Я благодарен своим родителям и учителям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути», – сказал ученик НИШ физико-математического направления города Алматы.

Окончив вуз, Ерсултан Питебай намерен продолжить свой путь в изучении физики и внести свой вклад в развитие отечественной науки.

Напомним, МТИ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта.


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