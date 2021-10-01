Казахстанский проект признан лучшим на международном конкурсе

Казахстанский проект «QAZAQSTAN PROJECT MANAGEMENT AWARDS – 2020» стал золотым призером всемирного конкурса IPMA Global Project Excellence Awards – 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В городе Санкт-Петербурге в рамках 32-го Всемирного конгресса IPMA «Проектное управление в эпоху цифровой трансформации» прошел конкурс IPMA Global Project Excellence Awards – 2021. В конкурсе приняли участие проекты из 70 стран мира, от Казахстана был представлен проект «Национальный конкурс «QAZAQSTAN PROJECT MANAGEMENT AWARDS – 2020».

В номинации «Социальные проекты. Региональное развитие. Общественные работы» казахстанский проект был признан лучшим и стал золотым призером Конкурса. В данной категории серебряными и бронзовыми призерами стали проекты из Италии и ЮАР.

«Казахстанский проект охватил широкий круг заинтересованных сторон, привлек различных участников и тем самым является хорошим примером проведения подобного рода мероприятий на мировом уровне», - отметили организаторы IPMA Global Project Excellence Award.

Напомним, что в 2020 году по инициативе Администрации Президента РК с целью стимулирования применения государственными органами инструментов проектного менеджмента Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан при поддержке Канцелярии Премьер-Министра, Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане впервые в стране был организован Национальный конкурс.

Основная цель конкурса - поддержка государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, мотивация государственных служащих к развитию личностных и профессиональных компетенций.

Казахстанский проект был сначала отобран для участия среди других отечественных проектов на внутреннем конкурсе «QazPMA-2020», который был проведен исключительно в онлайн формате. На разных этапах Конкурса активно привлекались представители госорганов, международных организаций, проектного сообщества, отечественные и иностранные эксперты в сфере проектного менеджмента.

Был сформирован организационный комитет и жюри Конкурса «QazPMA-2020» - представители Администрации Президента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Е.К. Абил, руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов А.К Евниев, директор Казахстанской Ассоциации управления проектами М.Х. Хусаинова, президент Союза проектных менеджеров А.Ф. Цеховой, президент PMI Chapter Kazakhstan Ю. Жевно, международный судья и асессор по проектному менеджменту А.М. Бугубаев, проектный менеджер Конкурса М. Жумагали.

Конкурсные работы участников «QazPMA-2020» оценивали асессоры из числа сертифицированных по международным и национальным стандартам проектных менеджеров Академии государственного управления при Президенте РК.

Благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон проведение в 2020 году Конкурса «QAZAQSTAN PROJECT MANAGEMENT AWARDS – 2020» способствовало развитию проектного менеджмента в стране, так был создан Национальный проектный офис, принята законодательная база, регулирующая сферу проектного управления в Казахстане, начали формироваться проектные офисы государственных органов. В целом, данный Конкурс стал одним из знаковых событий для Казахстана в области проектного управления.

Всемирный Конгресс IPMA является крупнейшим событием в мире профессионального управления проектами. В его работе принимают более 900 профессионалов из более 70 стран мира, в том числе ведущие мировые эксперты по управлению проектами, профессионалы различных отраслей, руководители глобальных компаний, представители бизнеса, СМИ, а также ученые, занимающиеся вопросами проектного менеджмента.