Казахстанский преступник сбежал в ОАЭ и скрывался в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как ведутся переговоры с другими странами по выдаче преступников, рассказал заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь самое главное – это волеизъявление самого осужденного. Если он хочет отбывать меру наказания у себя на родине, он подает (соответствующее заявление - корр.). И тогда компетентные органы начинают работу по его выдаче в ту или иную страну. Необходимо отметить, у нас заключены несколько международных конвенций по оказанию правовой помощи, по экстрадиции, по выдаче осужденных», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Сената.

По его словам, имеется 33 двусторонних договора с другими странами по выдаче преступников.

«В последнее время мы заключаем со многими странами такие договора, благодаря которым мы оказываем друг другу правовую помощь по расследованию уголовных дел, по экстрадиции наших задержанных преступников и по выдаче осужденных. Бывает так, что кто-то похитил наши средства, обманул наш народ и скрывается в других государствах. Когда подписан правовой договор, они уже вынуждены задержать преступника и передать нам для осуществления правосудия», - отметил представитель Генпрокуратуры.

Он привел пример.

«Буквально на днях мы экстрадировали из ОАЭ нашего гражданина, который совершил преступление у нас и скрывался. Мы получили уведомление о том, что наш гражданин задержан в Испании. И Испания нам также выдает этого гражданина. Там, где у нас нет договоров, выдача преступников не является обязанностью страны. В этом случае принимаются меры в условиях взаимной договоренности компетентных органов о передаче тех или иных лиц», - заключил спикер.