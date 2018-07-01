Казахстанский Премьер выразил уверенность в результативности принятых ЕАЭС решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходящего в Санкт-Петербурге, Бакытжан Сагинтаев выразил уверенность в результативности принятых в ходе встречи глав правительств ЕАЭС решений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудничество наших стран в рамках Союза показывает стабильную тенденцию роста товарооборота. Убежден, что результаты сегодняшней работы, новые идеи, проекты и инициативы будут способствовать повышению благосостояния всех граждан государств региона», - сказал Б. Сагинтаев, отметив экономическую, политическую и социальную перспективу развития.

При этом казахстанский Премьер отметил необходимость принятия ряда важных документов.

Стоит отметить, в прошлом году органами Союза принято более 600 актов направленных на развитие интеграционного объединения.

«При разработке этих документов учитывалась и изучалась наилучшая практика в соответствующих сферах. Мы стремимся повысить качество обращаемой продукции, при этом, не создавая излишних инструментов регулирования и издержек для бизнеса», - сказал Б. Сагинтаев, добавив о проводимой работе по внесению порядка 70 поправок в Договор о ЕАЭС по совершенствованию права Союза.