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Казахстанский порт получил «зеленый» сертификат ОБСЕ
17 Июня 2022 18:44

Казахстанский порт получил «зеленый» сертификат ОБСЕ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Актауский морской торговый порт стал первым портом в Казахстане, получившим сертификат Системы экологической экспертизы портов и статус «Экопорта» от Европейской организации морских портов. Об этом объявил председатель правления АО «НК «Актауский морской торговый порт» Абай Турикпенбаев в ходе своего выступления на форуме «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом: перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сертификация проведена в рамках проекта ОБСЕ «EcoPorts», всемирно признанного стандарта экологического менеджмента в портах и портовых терминалах.

Проект ОБСЕ, запущенный в 2019 году, нацелен на развитие инфраструктуры морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение отечественных специалистов. Сертификат дает возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами и стимулирует снижение негативного воздействия портов на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в Каспийском регионе.

Соответствующая работа по прохождению «зеленой» сертификации ведется также портом Курык.

В свете адаптации торговых путей и цепочек поставок к международной политическо-экономической ситуации, в текущем году резко вырос спрос на услуги казахстанских портов.

Так, общая перевалка грузов за пять месяцев 2022 года в порту Актау составила 97% к показателю всего 2021 года (1 534 тыс. тонн за 5 мес. 2022 г. и 1 594 тыс. тонн за 2021 г.), а перевалка контейнеров выросла на 115% (16 267 ДФЭ) к аналогичному периоду 2021 года.

В порту Курык объем перевалки с начала 2022 года составил более 70% от аналогичного показателя за весь 2021 год (более 700 тыс.т. за пять месяцев 2022 г и 1 млн. т. в 2021 г.)

Учитывая растущий спрос на услуги терминала, в настоящее время порт Актау создает контейнерный хаб, призванный трансформировать транспортные потоки в центральноазиатском регионе. Также к ныне курсирующим 5 фидерным суднам в направлении Актау-Баку-Актау, до конца года планируется привлечение двух дополнительных специализированных контейнеровозов.

Кроме того, на полях мероприятия в Брюсселе была предметно обсуждена возможность участия сотрудников казахстанских портов в учебных курсах по менеджменту портовой инфраструктуры бельгийского порта Антверпен.

Днем ранее, делегация из руководителей ТМТМ, ТРАСЕКА и казахстанских портов посетила порт Антверпен с техническим визитом. Бельгийский хаб входит в 20-ку крупнейших портов в мире и является вторым в ЕС после Роттердамского порта в Нидерландах.


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