Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою

14 Ноября 2022, 04:30

14 Ноября 2022, 04:30

Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казани, Татарстан, с 11 по 13 ноября проходил Кубок Азии по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В спортивном состязании в весовой категории до 80 кг выступил старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования ДП Кызылординской области Нуршат Аманкосов. Он завоевал бронзовую медаль.