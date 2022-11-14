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Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою

14 Ноября 2022, 04:30
Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою
14 Ноября 2022, 04:30

Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии по рукопашному бою

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казани, Татарстан, с 11 по 13 ноября проходил Кубок Азии по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В спортивном состязании в весовой категории до 80 кг выступил старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования ДП Кызылординской области Нуршат Аманкосов. Он завоевал бронзовую медаль.


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