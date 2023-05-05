Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полицейский, сотрудник СОБР ДП Актюбинской области Айдын Толепбаев стал чемпионом мира по панкратиону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира по панкратиону сотрудник СОБР ДП Актюбинской области Айдын Толепбаев занял первое место в весовой категории 77 кг.

Айдын является мастером спорта международного класса.

«Врученные награды ко многому обязывают и дают стимул двигаться вперед, к новым победам. На этом останавливаться не буду», - говорит спортсмен.



