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Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Мая 2023, 05:29
Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полицейский, сотрудник СОБР ДП Актюбинской области Айдын Толепбаев стал чемпионом мира по панкратиону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира по панкратиону сотрудник СОБР ДП Актюбинской области Айдын Толепбаев занял первое место в весовой категории 77 кг.

Айдын является мастером спорта международного класса.

«Врученные награды ко многому обязывают и дают стимул двигаться вперед, к новым победам. На этом останавливаться не буду», - говорит спортсмен.



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