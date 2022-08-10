10 Августа 2022 20:30

Казахстанский подросток-спидкубер выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15-летний спидкубер Даниал Арстамбек в столь юном возрасте может похвастаться удивительными результатами по сборке кубика Рубика. Хобби превратилось в профессиональное увлечение. Он участвует в престижных международных соревнованиях, а в этом году даже выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даниялу 15 лет. В его копилке – победы в республиканских, международных соревнованиях. В 2019 году он завоевал второе место в чемпионате в Дубае. В беседе с корреспондентом Казинформа Даниал поделился историей о том, как началось его увлекательное путешествие в мир кубика Рубика.

«Моя младшая сестра однажды принесла домой кубик Рубика. Мы вместе разобрали его, а собрать обратно не смогли. Решили попробовать собрать его. Даже похвастались перед родителями, что нам удалось это сделать. После этого младшая сестра начала серьезно увлекаться сборкой кубика Рубика. Мне тоже хотелось испытать удачу и собрать кубик Рубика. Так, постепенно открыл для себя встречи спидкуберов, соревнования», - поделился юный спидкубер.

В этом году он также принимает участие в чемпионате Азии по спидкубингу по нескольким дисциплинам. Поставил перед собой цель – собрать пирамидку за несколько секунд.

В ходе пресс-конференции, посвященной проведению чемпионата, была презентована книга Данияла Арстамбека «Предела нет. Большие возможности маленькой головоломки». Книгу он посвятил своей бабушке Зейнекуль, которая научила его преодолевать трудности и всегда поддерживала начинания кубера.

«Книгу начал писать, когда мне было 12 лет. Сначала просто писал то, о чем думал. Увидев мои записи, бабушка предложила написать книгу. В этой книге рассказал о том, какие приключения вас могут ожидать, как происходила эволюция куба, как появился спидкубинг, почему стало возможным собирать головоломки за считанные секунды, а в некоторых дисциплинах даже меньше одной секунды, каков средний портрет любителя скоростной сборки головоломок. Об этом и многом другом из истории маленькой головоломки, объединившей весь мир и подарившей ему большие возможности, вы узнаете в этой книге», - сказал Данияр Арстамбек.

Книга состоит из ста страниц, в наличии имеются 50 экземпляров. Она будет выставлена на чемпионате Азии по спидкубингу. Часть средств от продажи Даниял хочет пожертвовать на поддержку и развитие спидкубинга в Казахстане.

По его словам, спидкубинг помогает развивать мышление, логику.

«Могу сказать, что благодаря спидкубингу думаю на шаг вперед. Даже сейчас во время интервью просчитал, какие вопросы еще могут задать журналисты. Приобретенные навыки помогли мне окончить 9 класс с отличием. В первое время, когда начал увлекаться сборкой кубика, мама ругала, потому что это занимает время. Однако со временем она смирилась и даже начала меня поддерживать. Когда я начал занимать первые места, она очень удивилась. Я сам не ожидал таких результатов», - добавил юный спидкубер.