Казахстанский пловец завоевал «золото» чемпионата в Испании

Казахстанский спортсмен Елдар Шекербек принял участие в очередном этапе чемпионата OCEANMAN 2024 SPAIN по плаванию на открытой воде в акватории Средиземного моря, прошедшего вблизи Балеарских островов в Испании, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наш спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 10 км, в категории Masters 20-29.

Участие в чемпионате приняли спортсмены-пловцы из Мексики, Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Македонии, Франции, Египта, Польши и еще 30 стран мира.

По словам Елдара, заплыв на 10 км прошел в условиях жесткой конкуренции. Состав участников был очень сильным и мотивированным на победу.

Международные соревнования «Oceanman» по плаванию проводятся на море или в открытых водоемах и с каждым годом набирают популярность среди людей, ведущих здоровой образ жизни. Oceanman – это объединенный чемпионат, где проводятся несколько состязаний в разных точках мира ежегодно. По правилам системы квалификации первые 10 женщин и 10 мужчин с каждого этапа автоматически проходят в финал.

Елдар Шекербек - действующий чемпион Казахстана на 2,5 и 10 км, абсолютный чемпион Азии в плавании на 5 км, чемпион мира в эстафете 3*500 м., обладатель серебряной и бронзовой наград заплыва в Персидском заливе на 10 км., ОАЭ, победитель Универсиады 2023 года.