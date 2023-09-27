РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:54, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал бронзовым призером Азиады

    Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал бронзовым призером Азиады
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал третьим на дистанции 100 метров баттерфляем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Первым на этой дистанции стал  Кацухиро Мацумото — 51.13 секунды, на втором месте —  Чангхао Ванг — 51.24 сек, Әділбек Мусин — 51.86 секунды.

    Напомним, Адильбек Мусин в 2018 году  на Азиатских играх в Джакарте такдже стал бронзовым призером.

     

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!