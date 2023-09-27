17:54, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6
Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал бронзовым призером Азиады
Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал третьим на дистанции 100 метров баттерфляем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Первым на этой дистанции стал Кацухиро Мацумото — 51.13 секунды, на втором месте — Чангхао Ванг — 51.24 сек, Әділбек Мусин — 51.86 секунды.
Напомним, Адильбек Мусин в 2018 году на Азиатских играх в Джакарте такдже стал бронзовым призером.