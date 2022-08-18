18 Августа 2022 14:40

Казахстанский пловец завоевал еще одно «золото» Исламских игр

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал обладателем второй золотой медали Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он стал третьим в составе эстафетной команды 4 по 100 метров комплексным плаванием.

Ранее Мусин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем.

Фото: olympic.kz