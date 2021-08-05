Новости
Казахстанский пловец завершил выступление на Олимпийских играх в Токио
5 Августа 2021 07:20
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по плаванию в открытой воде среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеПрямая трансляция боя Бибосынова за выход в финал и схватки Санаева за «бронзу» на Олимпиаде-2020 Борьба на Олимпиаде-2020: против кого выступят казахстанские вольники Где смотреть матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках
Казахстан в этом виде спорта представлял Виталий Худяков.
По итогам заплыва на 10 км Худяков расположился на 21-ом месте, показав время 1:57:53.7
На первом месте расположился представитель Германии Флориан Велбрук. «Серебро» завоевал Кристоф Разовски. Замкнул тройку лидеров итальянец Григорий Палтринери.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанские легкоатлетки не прошли квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
- Прямая трансляция боя Бибосынова за выход в финал и схватки Санаева за «бронзу» на Олимпиаде-2020
- Борьба на Олимпиаде-2020: против кого выступят казахстанские вольники
- Где смотреть матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках
- Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 5 августа
- Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020 после завоевания четвертой «бронзы»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047