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Казахстанский пловец завершил выступление на Олимпийских играх в Токио

5 Августа 2021 07:20
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Казахстанский пловец завершил выступление на Олимпийских играх в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по плаванию в открытой воде среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстан в этом виде спорта представлял Виталий Худяков.

По итогам заплыва на 10 км Худяков расположился на 21-ом месте, показав время 1:57:53.7

На первом месте расположился представитель Германии Флориан Велбрук. «Серебро» завоевал Кристоф Разовски. Замкнул тройку лидеров итальянец Григорий Палтринери.


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#Спорт   #Олимпиада   #Плавание  
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