Казахстанский пловец завершил выступление на Олимпийских играх в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по плаванию в открытой воде среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом виде спорта представлял Виталий Худяков.

По итогам заплыва на 10 км Худяков расположился на 21-ом месте, показав время 1:57:53.7

На первом месте расположился представитель Германии Флориан Велбрук. «Серебро» завоевал Кристоф Разовски. Замкнул тройку лидеров итальянец Григорий Палтринери.