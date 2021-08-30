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Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпиады в Токио

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Августа 2021, 08:10
Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпиады в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпиаде-2020 в Токио прошел отборочный заплыв на 50 метров баттерфляем среди мужчин в классе S6, где от Казахстана участие принял Ержан Салимгереев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам старта Салимгерееву с результатом 33.14 удалось стать третьим в своей подгруппе и седьмым в общем зачете. Таким образом, он завоевал путевку в финал, который состоится в 14:51 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Казахстан имеет уже четыре медали Паралимпийских игр в Токио: «золото» в пауэрлифтинге у Давида Дегтярева, а также три «серебра» в парадзюдо у Ануара Сариева, Темиржана Даулета и Зарины Байбатиной.




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