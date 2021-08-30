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    08:23, 30 Август 2021 | GMT +6

    Казахстанский пловец Сиязбек Далиев не смог пробиться в финал Паралимпиады-2020

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Сиязбек Далиев выступил в предварительном заплыве Паралимпиады-2020 на дистанции 50 метров на спине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сиязбек показал результат 42.61 и занял в своем старте предпоследнее, седьмое место, а в общем протоколе стал 12-м, не попав в восьмерку финалистов.
    Ранее Далиев также боролся на 50-метровке баттерфляем и занял пятую строчку.
    Напомним, что Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представляют 25 спортсменов. В настоящее время в копилке сборной страны четыре медали: одно «золото» (Давид Дегтярев, пауэрлифтинг) и три «серебра» в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина).





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