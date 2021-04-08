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    15:43, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский пловец Адильбек Мусин вышел в полуфинал чемпионата России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. В утренней программе шестого соревновательного дня состоялись предварительные заплывы на дистанции 100 метров баттерфляем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    От имени Казахстана участие принял Адильбек Мусин. Спортсмен проплыл дистанцию за 00:52.66 и занял второе место в своём заплыве. Время промежуточного лидера россиянина Михаила Вековищева составляет 00:51.94.

    В итоговом протоколе он расположился на шестом месте. Полуфинальный заплыв состоится сегодня, 8 апреля, в 21:59 по времени Нур-Султана.

    Отметим, что нынешний чемпионат России утвержден FINA как отборочный турнир, отвечающий стандартам Олимпийских игр в Токио.




    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область
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