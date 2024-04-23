Казахстанский певец MAKVIN стал участником Almaty Half Marathon

Исполнитель Яндекс Музыки MAKVINпробежал 21 км на алматинском полумарафоне. Тем самым, музыкальный сервис вместе с артистом поддержали одно из масштабных беговых событий Казахстана. Также для участников марафона на стриминговой платформе собран специальный плейлист «В ритме улиц».

По словам самого исполнителя, это не просто забег, а настоящий вызов себе и своим возможностям. Всего около 8000 участников из более 30 стран мира пробежали по красивым историческим местам Алматы с невероятными видами на горы и городские достопримечательности.

Фото: Яндекс музыка

Также сервис Яндекс Музыка организовал оригинальную зону развлекательных активностей для участников забега, в которой каждый мог выиграть подписку на Яндекс Плюс. И получить доступ к контенту сервисов Кинопоиск, Яндекс Музыка и Букмейт.

Фото: Яндекс музыка