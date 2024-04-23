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    12:06, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанский певец MAKVIN стал участником Almaty Half Marathon

    Среди участников Almaty Half Marathon был замечен известный казахстанский певец MAKVIN
    Фото: Яндекс музыка

    Исполнитель Яндекс Музыки MAKVINпробежал 21 км на алматинском полумарафоне. Тем самым, музыкальный сервис вместе с артистом поддержали одно из масштабных беговых событий Казахстана. Также для участников марафона на стриминговой платформе собран специальный плейлист «В ритме улиц».

    По словам самого исполнителя, это не просто забег, а настоящий вызов себе и своим возможностям. Всего около 8000 участников из более 30 стран мира пробежали по красивым историческим местам Алматы с невероятными видами на горы и городские достопримечательности.

    Среди участников Almaty Half Marathon был замечен известный казахстанский певец MAKVIN
    Фото: Яндекс музыка

    Также сервис Яндекс Музыка организовал оригинальную зону развлекательных активностей для участников забега, в которой каждый мог выиграть подписку на Яндекс Плюс. И получить доступ к контенту сервисов Кинопоиск, Яндекс Музыка и Букмейт.

    Среди участников Almaty Half Marathon был замечен известный казахстанский певец MAKVIN
    Фото: Яндекс музыка
    Среди участников Almaty Half Marathon был замечен известный казахстанский певец MAKVIN
    Фото: Яндекс музыка
    Теги:
    Спорт Регионы Видео Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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