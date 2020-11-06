Казахстанский павильон открыли на международной импортной выставке в Шанхае

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ – Павильон Казахстана на открывшейся в четверг в Шанхае Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo) привлекает большое внимание китайских покупателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В казахстанском павильоне представлена продукция 35 отечественных компаний пищевой промышленности по таким категориям, как мука, рыба, мясо и мясные консервы, молочные продукты, растительные масла, кондитерские изделия и мед, напитки и др.

Отметим, что 35 казахстанских предприятий пищевой промышленности, которые представлены на CIIE в Шанхае, являются участниками, запущенной в Казахстане программы экспортной акселерации для несырьевых производителей.

По данным Посольства РК в КНР, экспорт продовольственной продукции из Казахстана в Китай увеличился с 31 млн долл. в 2015 году до 146 млн долл. в 2019 году.

Напомним, с 5 по 10 ноября в Шанхае проходит третья Китайская международная выставка импортных товаров. По сообщению оргкомитета выставки, на нынешнем ЭКСПО к помимо уже ставших традиционными секциям (пищевые продукты, товары народного потребления, автопром и др.) добавятся новые направления: общественное здравоохранение, спортивные товары, зеленая энергетика и технологии, умный транспорт.