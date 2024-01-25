Казахстанский патронный завод хотят освободить от выплаты дивидендов государству

Казахстанский патронный завод «Steel manufacturing» хотят освободить от выплаты дивидендов по госпакету акций по итогам 2022 года. Такое решение приняли в связи с созданием испытательного центра средств индивидуальной бронезащиты на базе завода. Соответствующие постановление для публичного обсуждения до 6 февраля опубликовало Министерство промышленности и строительства РК на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

В постановлении отмечается, что в настоящее время на территории страны отсутствует испытательный центр средств индивидуальной бронезащиты (далее — СИБЗ). В связи с чем, все отечественные производители СИБЗ вынуждены обращаться для оценки соответствия в соответствующие органы Российской Федерации.

— В этой связи, Премьер-министром РК А. А. Смаиловым 29 августа 2023 года поручено создание на территории страны испытательного центра СИБЗ и выделение на данные цели средств из резерва Правительства, на что от уполномоченного органа получен ответ о невозможности выделения средств из резерва Правительства, — написано в документе.

При этом, текущее финансовое положение «Steel manufacturing» указывает на отсутствие достаточного объема средств на финансирование проектов. ТОО также не располагает альтернативными источниками финансирования, поскольку Бюджетным кодексом РК не предусмотрено льготное финансирование для ОПК.

К тому же финансовые институты и институты развития (Банк Развития Казахстана, Фонд Развития Промышленности, Фонд Damu и т. д.) имеют ограничения по финансированию предприятий ОПК.

— В этой связи, в рамках оказания мер поддержки предприятиям оборонно-промышленного комплекса со стороны государства ТОО необходимо освободить от обязательства выплаты дивидендов, что требует отдельного рассмотрения и положительного решения Республиканской бюджетной комиссии РК, — говорится в документе.

В соответствии с постановлением Правительства РК госорганы, владеющие госпакетом акций ТОО, должны направлять не менее 70% чистого дохода на выплату дивидендов. При этом, вопрос установления для организаций размера дивидендов в сумме вышеуказанных 70% подлежит обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией.