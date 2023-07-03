Казахстанский паспорт занял 53-е место среди 193 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по силе паспорта на 1 июля 2023 года Казахстан занял 53-е место из 97. В исследовании участвовало 193 страны — члена ООН и 6 территорий (несколько стран могут занимать одно место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Для определения индивидуального разряда каждого паспорта эксперты рейтинга оценивали их на наличие безвизового режим (VF), визы по прибытии (VOA), электронное разрешение на въезд (eTA) и электронную визу (eVisa), на выдачу визы в течение 3 дней и другие.

Самым сильным паспортом в мире признан паспорт граждан ОАЭ. Для них в 125 странах действует безвизовый режим, ещё в 55 странах визу можно получить по прибытии и лишь в 18 странах требуется виза.

Граждане с казахстанским паспортом могут посетить 39 стран без визы, ещё в 52 странах могут получить визу по прибытии, а в 107 странах казахстанцам потребуется виза.

Напомним, что в мае текущего года наши граждане могли совершить поездки без виз в 31 страну.

Среди стран СНГ паспорт Казахстана уступает паспортам Украины, России, Молдовы и Беларуси, но сильнее по сравнению с паспортами Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.