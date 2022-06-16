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16 Июня 2022 20:06
Казахстанский параспортсмен стал бронзовым призером чемпионата мира
ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - В Португалии на чемпионате мира по параплаванию казахстанец Андрей Афанасьев завоевал бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Он преодолел дистанцию 100 брассом (SB12) за 1:13.65 секунды. Первым финишировал спортсмен из Азербайджана, вторым спортсмен из Украины.
Чемпионат мира по параплаванию проходит с 8 по 18 июня. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 60 стран мира. В составе сборной РК выступают четыре спортсмена.
В первые дни соревнований казахстанец Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль также в брассе, а Сиязбек Далиев завоевал бронзовую медаль в баттерфляе.
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