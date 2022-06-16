16 Июня 2022 20:06

Казахстанский параспортсмен стал бронзовым призером чемпионата мира

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - В Португалии на чемпионате мира по параплаванию казахстанец Андрей Афанасьев завоевал бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Он преодолел дистанцию 100 брассом (SB12) за 1:13.65 секунды. Первым финишировал спортсмен из Азербайджана, вторым спортсмен из Украины.

Чемпионат мира по параплаванию проходит с 8 по 18 июня. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 60 стран мира. В составе сборной РК выступают четыре спортсмена.

В первые дни соревнований казахстанец Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль также в брассе, а Сиязбек Далиев завоевал бронзовую медаль в баттерфляе.