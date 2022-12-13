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Казахстанский парапауэрлифтер завоевал четыре «золота» на турнире в Мексике

13 Декабря 2022, 17:26
Казахстанский парапауэрлифтер завоевал четыре «золота» на турнире в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщила о том, что на международном турнире в Мексике казахстанец Ерболат Карибай достойно представил нашу страну, передает МИА «Казинформ».

В Мексике с 9 по 12 декабря прошел международный турнир по парапауэрлифтингу «Гвадалахара-2022». В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 15 стран мира.

В турнире казахстанец Ерболат Карибай завоевал четыре «золота», выступив в весе до 49 кг среди юниоров, взрослых и в категории «тотал» также среди взрослых и среди юниоров.


Фото: csp-parasport.kz
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