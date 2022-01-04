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Казахстанский «Панда» узнал дату первого боя в 2022 году
4 Января 2022 15:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (11-0, 9 КО) по прозвищу «Панда» определился с датой возвращения на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Как информирует BoxRec.com, следующий поединок Мусадилова состоится в Майами (штат Флорида, США) 25 марта. Имя соперника пока не называется.
Напомним, что свой последний на сегодняшний день бой Серик Мусадилов провел в ноябре — все в том же Майами он итогам восьми раундов победил единогласным решением судей американца Дастина Лонга (6-3-2, 4 КО). Всего в прошлом году казахстанец отбоксировал трижды — один бой завершил досрочно, два других выиграл единогласным судейским вердиктом.
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