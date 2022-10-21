Казахстанский «Панда» прошел взвешивание перед боем в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (13-0, 11 КО) по прозвищу «Панда» утром 22 октября проведет бой в Орландо, штат Флорида, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником отечественного спортсмена станет мексиканец Хавьер Гомес Руэда (21-17, 15 КО). Накануне боя оппоненты прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой успешно уложились в лимит дивизиона (90,7 кг). Фото с церемонии Серик выложил в своем Instagram , поделившись настроем: «Вес сделан, к бою готов», - написал он.

Серик Мусадилов в последний раз выходил на ринг в прошлом месяце — 8 сентября нокаутировал во втором раунде колумбийца Мануэля Банкеса (8-9-2, 5 КО) у него на родине.

Фото: instagram.com/serikmussadilov