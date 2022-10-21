Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский «Панда» прошел взвешивание перед боем в США

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Октября 2022, 08:42
Казахстанский «Панда» прошел взвешивание перед боем в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (13-0, 11 КО) по прозвищу «Панда» утром 22 октября проведет бой в Орландо, штат Флорида, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником отечественного спортсмена станет мексиканец Хавьер Гомес Руэда (21-17, 15 КО). Накануне боя оппоненты прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой успешно уложились в лимит дивизиона (90,7 кг). Фото с церемонии Серик выложил в своем Instagram , поделившись настроем: «Вес сделан, к бою готов», - написал он.

Серик Мусадилов в последний раз выходил на ринг в прошлом месяце — 8 сентября нокаутировал во втором раунде колумбийца Мануэля Банкеса (8-9-2, 5 КО) у него на родине.


Фото: instagram.com/serikmussadilov


Спорт   США   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау