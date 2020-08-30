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Казахстанский «Панда» нокаутировал американца в первом раунде в США

30 Августа 2020 11:25
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Казахстанский «Панда» нокаутировал американца в первом раунде в США

ВЕНИС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Мусадилов (5-0, 5 КО) по прозвищу «Панда» провел свой шестой бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он выступил на вечере бокса в Венисе (штат Калифорния, США), где встретился с 36-летним американцем Квинтеллом Томпсоном (4-10-1, 4 КО). Бой в первом тяжелом весе был рассчитан на четыре раунда, но закончился победой Мусадилова нокаутом уже в первом.

Таким образом, Серик Мусадилов одержал шестую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным. Квинтелл Томпсон же потерпел уже одиннадцатое поражение. Отметим, что Мусадилов не выходил на ринг с 2017 года.



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